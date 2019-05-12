نظرة إيجابية تطغى على أبرز نتائج شركات التأمين السعودية

ارتفعت أرباح " #أليانز السعودي الفرنسي" بـ16% إلى 11.2 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ9.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة إلى انخفاض إجمالي تكاليف ومصاريف الاكتتاب بنسبة 3.1% (121.5 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 125.5 مليون ريال سعودي)، وهذا يعكس الأداء الممتاز في قطاع السيارات وقطاعات التأمين العامة الأخرى.

ميدغلف للتأمين

كذلك سجلت شركة " #ميدغلف_للتأمين " نتائج إيجابية مع تحولها للربحية بـ7 ملايين ريال بالربع الأول، مقارنة بخسائر بـ23.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 63.5% نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة. كما قامت الشركة خلال الربع الحالي بعكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 11.2 مليون ريال سعودي مقارنة مع 0.036 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 55.7%.

عناية

بالمقابل، قلصت شركة " #عناية السعودية للتأمين" خسائرها إلى 17.6 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بخسائر 103.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي للتحسن إلى الانخفاض الملحوظ في تكاليف ومصروفات الاكتتاب بـقدر 130,473 ألف ريال سعودي في الربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018 بانخفاض قدره 82%.

المتحدة للتأمين

أيضا الأمر نفسه ينطبق على شركة " #المتحدة_للتأمين_التعاوني " التي قلصت خسائرها إلى 5.5 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بخسائر بـ7.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض صافي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسائر في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وانخفاض صافي المطالبات المتكبدة وارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق وارتفاع صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال هذا الربع.

التعاونية للتأمين

وارتفعت أرباح " #التعاونية_للتأمين " بنسبة 9.7% إلى 46 مليون ريال بالربع الأول، مقابل 41.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن نتائج العمليات التشغيلية بنسبة 28.86%، وذلك لارتفاع صافي دخل الاكتتاب بنسبة 11.32 % للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

أكسا للتأمين

كما ارتفعت أرباح " #أكسا للتأمين" إلى 26.8 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ18.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وتعود الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 8,596 ألف ريال سعودي إلى الزيادة الإجمالية في الفائض من عمليات التأمين (ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسن قطاعي المركبات والممتلكات). بالإضافة إلى ذلك ساهمت الزيادة الإجمالية في إيرادات الاستثمار بمبلغ 3,486 ألف ريال سعودي (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في زيادة صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

بوبا للتأمين

ارتفعت أرباح شركة " #بوبا العربية للتأمين التعاوني" قبل الزكاة إلى 94.1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بـ9.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وسبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 61,516 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 36.9%.

- ارتفاع الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 19,501 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 45.2%.

- انخفاض مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 21,886 ألف ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 201.8%.

بروج للتأمين

النظرة الإيجابية لأغلب شركات التأمين لم تنطبق على شركة #بروج التي تراجعت أرباحها قبل الزكاة إلى 16 مليون ريال مقابل 22.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في فائض الاكتتاب بنسبة 35.6% نتيجة الانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 30.5%.

الوطنية للتأمين

أيضا، تراجعت أرباح " #الوطنية_للتأمين " بنسبة 57% إلى 7.1 مليون ريال مقارنة بـ16.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض الأرباح للربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018 إلى زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ قدرة 11,148 ألف ريال.

التأمين العربية

بينما تكبدت " #التأمين_العربية " خسائر بـ5.1 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بأرباح 3.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب تحقق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي الربح خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتحملة والانخفاض في عمولة إعادة التأمين المكتسبة.