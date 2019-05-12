"جبل عمر" تتحول للربحية بـ1.6 مليون ريال بالربع الأول

تحولت شركة " #جبل_عمر " للربحية بـ1.56 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بخسائر 128.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب تحقق صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي:

زيادة الإيرادات ويرجع ذلك إلى مبيعات الوحدات السكنية وزيادة إيرادات المراكز التجارية والإيرادات الأخرى.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي من عضوية مجلس الإدارة والتي بدأت في تاريخ 30 يونيو 2018م، وتعيين الأستاذ علي بن محمد الكنهل بديلاً عنه.

ويحمل علي بن محمد الكنهل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

كما أنه حاصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين - الولايات المتحدة الأميركية.

وتقلد الأستاذ علي عدة مناصب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز ثم شركة #الإتصالات_السعودية ، وهو يشغل حالياً منصب نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للشؤون المالية. كما أنه يشغل عضوية لجنة المراجعة في شركة حرف لتقنية المعلومات.