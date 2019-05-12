"صدارة" تعمق خسائرها لـ1.2 مليار ريال بالربع الأول

تكبدت شركة #صدارة للخدمات الأساسية خسائر إضافية لشركتها الأم " #صدارة_للكيميائيات " إلى 1.2 مليار ريال (0.35 ريال/للسهم) بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 510.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض في مبيعات قطاع كيماويات الأداء.

بينما أرجعت سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، إلى الزيادة في هامش مبيعات أداء البلاستيك ومبادرة تحسين التكاليف مما أدى إلى خفض التكاليف الثابتة.