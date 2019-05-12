"نورثورب غرومان" العملاقة تتوقع شراكات جديدة بالسعودية

توقع وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي لـ #نورثروب_غرومان في #السعودية وهي واحدة من أكبر شركات #الصناعات_العسكرية الأميركية، أن تعلن الشركة قريباً عن شراكات مهمة لها في السعودية، تستهدف فرص استثمار، ونقل التقنيات والمعرفة، بموجب استراتيجية المملكة لتوطين الصناعات العسكرية، ووفق رؤية 2030.

وأوضح أبو خالد في مقابلة مع "العربية" أن Northrop Grumman هي شركة أميركية رائدة في الدفاع والطيران ولها تواجد عالمي، ويتجاوز حجم مبيعاتها 30 مليار دولار، كما يتجاوز عدد موظفيها 85 ألف موظف، واختارت من السعودية مركزاً إقليمياً لها، واختارت أن يكون لها تواجد رئيسي في 6 دول بالذات في إنجلترا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، وفي الشرق الأوسط لها تواجد رئيسي في السعودية والإمارات.

وعبر أبو خالد عن تفاؤله الكبير بدور #الهيئة_العامة_للصناعات_العسكرية السعودية، وما سيكون منها ومن محفزات واستراتيجية صناعية متخصصة في نقل التقنية والصناعات العسكرية، إلى المملكة.

وأوضح أن مبيعات الشركة في السعودية كانت في السابق تعتمد على البيع لكن التوجهات الآن توسعت إلى شراكات محلية ولنقل التقنية والمعرفة والعمل على تهيئة جيل جديد قادر على التعامل مع التقنية المتقدمة.

وبين أبوخالد أن 85% من موظفي المركز الإقليمي لـ "نورثروب غرومان" هم من السعوديين، ويشكل العنصر النسائي حوالي 50% منهم.

وأشار إلى استحواذ "نورثروب غرومان" على شركة "اوربتيال إي تي كي" العالمية المعروفة بأنظمتها المتقدمة للفضاء وفي إنتاج الذخيرة.

وتحدث عن تعاون "نورثروب غرومان" مع جامعة خليفة وشركة الياه للاتصالات الفضائية في الإمارات، وأنشأنا برنامجا خاصا للتعامل مع أنظمة الفضاء والأقمار الصناعية، وعملنا على إيجاد منهج للماجستير وتخريج أكثر من 20 طالبا وطالبة تمكنوا من تصميم قمر صناعي بسيط بمساحة 10سم2 وهو موجود في الفضاء.

كما تعمل "نورثروب غرومان" عن طريق التعاون مع شركة "الياه للاتصالات" الإماراتية على صناعة "ستالايات" متقدم لإيجاد خدمات إنترنت وشبكة تواصل تشمل جميع انحاء العالم.

وعن توجهات الشركة المستقبلية في السعودية قال أبو خالد، إن "توجهنا أن نستثمر أكثر ولدينا تواصل مع شركات عديدة للاستثمار، والرسالة واضحة لجميع الشركات بأنه لا بد من تكوين شراكات ونقل للمعرفة والتقنية وهذا طريق نجاحكم في كسب مشاريع جديدة".