20 مليون دينار أرباح "أجيليتي" الفصلية بنمو 7.3%

أظهرت البيانات المالية لشركة #أجيليتي للمخازن العمومية ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، بلغت أرباح الفترة 20.28 مليون دينار (66.9 مليون دولار)، مقابل أرباح الربع الأول من العام الماضي بقيمة 18.9 مليون دينار (62.4 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى الزيادة في الأرباح التشغيلية للشركة.

وصعدت أرباح "أجيليتي" 18.4 بالمائة في العام الماضي، لتصل إلى 81.11 مليون دينار؛ مقابل أرباح بقيمة 68.51 مليون دينار في عام 2017.

وأقرت عمومية الشركة مطلع أبريل/نيسان الماضي، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 15 بالمائة أرباحاً نقدية للعام الماضي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد، و15 بالمائة أسهم مجانية بواقع 15 سهماً لكل 100 سهم.