68.3 مليون ريال أرباح فصلية لأسواق "عبدالله العثيم"

حققت شركة أسواق عبدالله العثيم أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري بلغت 68.3 مليون ريال، بارفاع بحوالي 1.6% عن الفترة المماثلة من العام الماضي حين بلغت الأرباح 67.26 مليون ريال.

لكنها تبقى متراجعة بـ36% مقارنة بنتائج الربع الأخير من عام 2018 الذي سجلت فيه الشركة أرباحاً تقارب 107 ملايين ريال.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح الصافية الموحدة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات بنسبة 8.98%، وتحسن أداء الشركات الزميلة. وذلك بالرغم من التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار)، على نتائج الربع الأول.

أما انخفاض الأرباح الفصلية مقارنة بالربع السابق، فيعود إلى أن نتائج الربع الأخير من 2018 تضمنت حوافز الأهداف البيعية السنوية والتي يتم حسابها وتسجيلها في نهاية السنة المالية للشركة، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات النشاط العقاري والأثر السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) على نتائج الربع الأول من عام 2019.