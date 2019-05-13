الفنار السعودية تدشن محطة طاقة شمسية بأسوان المصرية

تستهدف شركة الفنار السعودية التعاقد على مشروعات لإنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح بقدرة 1.6 جيجاوات واستثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار حتى عام 2021 منها 250 مليون دولار لتدشين محطة رياح فى مصر.

وقال المدير الاقليمي لشركة الفنار السعودية للطاقة فى مصر، محمود عبد الفتاح، في مقابلة مع "العربية" إن الشركة انتهت من تدشين محطة طاقة شمسية بأسوان ضمن تعريفة التغذية، إذ تعتبر هذه المحطة بداية انطلاق استثمارات الشركة في السوق المصرية خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الشركة تولي اهتماما كبيرا للطاقة المتجددة لتواكب الاتجاه العالمي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما تدرس "الفنار" استغلال عائد بيع الطاقة فى تنفيذ مشروعات أخرى في مصر.

وأشار إلى إنجاز الشركة 3 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في إسبانيا، بجانب مشاريع مماثلة في الهند لإنتاج 600 ميجاوات كهربائية من طاقة الرياح، إضافة إلى مشروع آخر في إنجلترا.