انخفاض خسائر "نادك" الفصلية 27% لـ3.7 مليون ريال

تكبدت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية #نادك خسائر فصلية في الربع الأول من العام الجاري 3.67 مليون ريال، مقابل 5.02 مليون ريال خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض في الخسائر 26.9%.

وقالت نادك إن انخفاض صافي خسائر الشركة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

الإيرادات: ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 11.89% متأثرةً بارتفاع الطلب على منتجات الشركة والذي كان له أثر إيجابي في ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة بشكل عام، حيث نمت مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 15.20% نتيجة نمو مبيعات المنتجات الطازجة من ألبان وعصائر إلا أن مبيعات القطاع الزراعي قد انخفضت بنسبة 22.19%.

مصروفات وإيرادات أخرى: انخفضت نسبة الخسائر الناتجة من الأنشطة التشغيلية الأخرى للربع الحالي بنسبة 51,94% وذلك نتيجة لاختلاف توقيت وحجم الإيرادات والمصروفات الأخرى.