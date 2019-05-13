تراجع الأرباح يطيح بمسؤول كبير في "طيران الإمارات"

استقال كبير المسؤولين التجاريين في "طيران الإمارات"، أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، بعد انخفاض الأرباح إلى أدنى مستوى لها.

وأكدت "طيران الإمارات" أمس الأحد، استقالة تيري أنتينوري، وقالت الشركة إنه تم تعيين عدنان كاظم، الذي يشرف حالياً على قسم مكلف بتعظيم الإيرادات والتخطيط الاستراتيجي، قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية بالإضافة إلى مسؤولياته الحالية.

تأتي هذه التغييرات بعد أيام من إعلان شركة الطيران الإماراتية، التي تتخذ من #دبي مقراً لها، أن أرباحها تراجعت بنسبة 70% تقريباً في السنة المالية الماضية، حيث بلغت أدنى مستوياتها وهو 237 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الوقود وسعر الدولار وتراجع نمو عدد الركاب.

وقال موقع #طيران_الإمارات إن أنتينوري انضم إلى الشركة عام 2011 كنائب للرئيس التنفيذي لمبيعات الركاب في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه شغل منصب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في "طيران الإمارات" لمدة ست سنوات.