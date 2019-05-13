عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

نمو أرباح "لجام للرياضة" الفصلية 21% إلى 40 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

ارتفعت أرباح شركة #لجام_للرياضة (وقت اللياقة) بنسبة 21.063% إلى 39.6 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 32.71 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.76 ريال مقابل 0.62 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة إن "سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 21% بشكل رئيسي يعود إلى نمو الإيرادات بمقدار 39.8 مليون ﷼، ويقابل ذلك جزئيا زيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 22.9 ملیون ﷼ سعودي، وارتفاع جمیع التكالیف الأخرى (بما فیھا التكاليف المالية والزكاة) بمقدار 10.0 ملیون ﷼".

كلمات دالّة

#لجام للرياضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر