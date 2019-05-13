63.4 % تراجع أرباح أسمنت الجوف بالربع الأول

أعلنت شركة #أسمنت_الجوف عن تراجع الأرباح بنسبة 63.41 بالمئة بنهاية الربع الأول من 2019 على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن أرباحها بلغت 1.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع أرباح بقيمة 4.1 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة للتوقفات المتقطعة وارتفاع مصاريف التمويل، على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وتحسن اسعار البيع، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وبلغت قيمة مبيعات الشركة نحو 56.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة مع 49.7 مليون ريال مبيعات الربع الأول من 2018، بارتفاع 14.3 بالمئة.

وحققت الشركة خسائر بقيمة 36.1 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018.