أرباح "هيرمس" تقفز 51% لـ 374 مليون جنيه بالربع الأول

ارتفعت إيرادات المجموعة المالية "هيرمس"، لتسجل نحو 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 42%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي أتعاب وعمولات المجموعة بمعدل سنوي بلغ 58% لتصل إلى مليار جنيه.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، حققت قطاعات بنك الاستثمار أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمعدل سنوي 35%، بينما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية قدرها 48% خلال نفس الفترة، بفضل الأداء القوي لقطاع الاستثمار المباشر خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 51% ليسجل 374 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسجلت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر نموًا سنويًا بمعدل 199% لتبلغ 348 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، بفضل ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 996% إلى 265 مليون جنيه خلال نفس الفترة، على خلفية تسجيل أتعاب الأداء المحققة نتيجة عملية التخارج من محفظتي مشروعات طاقة الرياح.

كما ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية لتحقق معدلاً سنوياً عند 2% ولتبلغ 322 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية والذي ارتفعت إيراداته بمعدل سنوي 7% لتبلغ 286 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وقد واصل قطاع التمويل غير المصرفي أداءه القوي خلال الربع الأول من عام 2019، في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 65% لتبلغ 375 مليون جنيه، بفضل نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 95% لتبلغ 253 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات شركة المجموعة المالية "هيرمس" للتأجير التمويلي بنسبة سنوية 23% إلى 118 مليون جنيه.

وبلغ صافي ربح قطاع التمويل غير المصرفي بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 82 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها 65%.

وبلغ إجمالي إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال 300 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة سنوية قدرها 5%، والتي تمثل 22% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية #هيرمس خلال نفس الفترة، وهو ما يرجع إلى ارتفاع صافي أرباح الفائدة عن عمليات الخزانة.

وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 878 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2019، بزيادة سنوية 45%، حيث يرجع ذلك إلى التوسع بأعمال شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر وارتفاع عدد موظفيها بالتزامن مع زيادة رواتب العاملين، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى الخاصة بتنمية أعمال قطاع التمويل غير المصرفي.