اكتتاب "المراكز العربية" يجمع 2.8 مليار ريال

أعلنت شركة "المراكز العربية" اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، أوليفييه نوغارو، في بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه أن الشركة جمعت من خلال الاكتتاب 2.8 مليار ريال.

وقال إن حصيلة الاكتتاب قدمت لشركة #المراكز_العربية التوازن الصحيح بين المستثمرين الدوليين والمحليين الذين يتألفون من مزيج من المؤسسات الخاصة والعامة.

وأعلن عن خطة توسع ستقوم بها الشركة خلال الـ 12 شهرا القادمة تتضمن تدشين 4 مراكز تسوق جديدة، ستليها عدة مشاريع مستقبلية أخرى، هذا بالإضافة إلى 19 مركزا تجاريا قائما بالفعل.

وكانت الشركة قد طرحت أسهمها للمكتتبين من المستثمرين الأفراد وليوم واحد فقط في 9 مايو الخميس الماضي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وذكرت في بيان لها أن عملية الطرح شهدت مشاركة 26,476 من المستثمرين الأفراد قاموا بالاكتتاب في 5.7 مليون سهم بسعر 26 ريالًا، أي ما يعادل نسبة 6.0% من الأسهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب.

مجموع طلبات اكتتاب المؤسسات بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال بنسبة تغطية وصلت إلى 126%، بينها اكتتاب الصناديق والمحافظ والأشخاص المرخص لهم بنسبة 57.1%، المستثمرون من غير السعوديين بنسبة 16.7%، فيما اكتتب المستثمرون الآخرون بنسبة 26.1%.



وبناءً على نتيجة عملية طرح الأسهم لشريحة المكتتبين الأفراد، سيُخفَّض عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل المؤسسات إلى 89.3 مليون سهم قبل ممارسة خيار الشراء، وهو ما يعادل نسبة 94% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح واسترداد أموال الاكتتاب الزائدة (إن وجدت) في 14 مايو 2019.