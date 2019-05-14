تراجع أرباح "الدار العقارية" 17% في الربع الأول

تراجعت الأرباح العائدة على مساهمي شركة #الدار_العقارية بنسبة 17% خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن الأرباح العائدة على مساهميها بلغت 552.972 مليون درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 669.466 مليون درهم بالربع الأول من عام 2018.

وارتفعت تكاليف التمويل إلى 89.143 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بتكاليف تمويلية بلغت 65.608 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

أما عن التكاليف المباشرة فوصلت إلى 1.041 مليار درهم، مقابل قيمة بلغت 754.487 مليون درهم بالفترة المماثلة من عام 2018.

وأعلنت شركة الدار العقارية في وقت سابق عن تحقيقها نتائج قوية خلال العام 2018، حيث سجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 2% إلى 6.3 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالعام 2017، مدعومة بالأصول التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، وبلغ إجمالي الأرباح 2.6 مليار درهم إماراتي في عام 2018.