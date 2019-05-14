دانة غاز ونفط الهلال تفوزان بحكم قضائي من محكمة لندن

أعلنت شركة " #دانة_ غاز" وشركة "نفط الهلال الدولية المحدودة" قد فازتا بحكم قضائي صادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي بشأن إجراءات التحكيم التي تم اتخاذها ضد شركة النفط والغاز الهنغارية "إم أو إل" في سبتمبر2017.

وأوضحت الشركة أن الحكم يعد بمثابة إبراء ذمة تام لكل من "دانة غاز" و" #نفط_الهلال "، حيث تم الفصل لصالحهما في جميع النقاط الرئيسية في الدعوى كما حكم لهما بكافة الأتعاب القانونية المترتبة على القضية، وفق ما ورد في "رويترز".

كما تم أمر "إم أو إل" بسداد جميع الأتعاب القانونية للتحكيم بالإضافة لكامل الأتعاب القانونية الخاصة بدانة غاز ونفط الهلال خلال 30 يوما.

وأشارت إلى أنه بعد هذه التبرئة الشاملة لذمة شركتي دانة غاز ونفط الهلال، وهما المشغلان المشتركان لائتلاف "بيرل"، يأمل المشغلان من جميع أطراف المشروع تقديم الدعم الكامل لتنفيذ مشاريع التطوير المخطط لها للاستفادة من الأصول عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق بما يحقق مصلحة الشركاء والإقليم ودولة العراق ككل.

ووقعت شركة #بيرل_بتروليوم المحدودة ("بيرل بتروليوم")، وهي ائتلاف تقوده شركتا #نفط_الهلال ودانة غاز ومقرهما دولة الإمارات، في مارس الماضي اتفاقية جديدة لبيع الغاز مع حكومة إقليم كردستان العراق على مدى 20 عاماً.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الائتلاف بزيادة إنتاج الغاز وبيعه لحكومة الإقليم بمقدار 250 مليون قدم مكعبة قياسي إضافي يومياً بحلول 2021. وهذه الزيادة هي جزء من خطط التوسع التي يقوم الائتلاف بتنفيذها في إقليم كردستان العراق لتعزيز إنتاج الكهرباء فيه من أجل تلبية الحاجة المحلية الملحة.

وتأتي اتفاقية بيع الغاز الجديدة هذه عقب اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين في أغسطس 2017، وقد وقع على اتفاقية بيع الغاز في 19 فبراير 2019 الدكتور آشتي هورامي، وزير الثروات الطبيعية نيابة عن حكومة إقليم كردستان العراق، ومجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لنفط الهلال وعضو مجلس إدارة دانة غاز المنتدب نيابة عن بيرل بتروليوم.