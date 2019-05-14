"أوبر الشرق الأوسط" تطلق خدمة الحافلات في السعودية

أطلقت شركة "كريم" للنقل التشاركي، التي استحوذت عليها منافستها "أوبر" في صفقة بـ3.1 مليار دولار، خدمة النقل عبر الحافلات في السعودية، في ظل جهودها للتوسع في مجال النقل الجماعي.

وسبق لـ "كريم" (أوبر الشرق الأوسط) أن أطلقت خدمات مشابهة بمصر في ديسمبر الماضي.

وستوفر "كريم" رحلات مباشرة بين جدة ومكة التي تفصل بينها مسافة 85 كيلومتراً، بتكلفة 25 ريالا (6.7 دولار).

وتهدف الخدمة الجديدة إلى المساهمة في تقليص حدة الاختناقات المرورية خاصة خلال فترة أداء مناسك العمرة.

وكانت صفقة الاستحواذ على "كريم" من قبل #أوبر، سمحت للشركة بالعمل بشكل مستقل، خاصة أن الشركة تمضي في تقديم خدمات جديدة مثل توصيل الطعام والطرود البريدية والرحلات المجدولة إلى جانب التحويلات المالية.