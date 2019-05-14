"دي إكس بي" تعمق خسائرها الفصلية 3%

عمقت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، خسائرها بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي على موقع سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، أن خسائرها بلغت 215.707 مليون درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 210.422 مليون درهم بالربع الأول من عام 2018.

وتراجعت #الإيرادات إلى 142.407 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بإيرادات بلغت 173.183 مليون درهم بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت تكاليف التمويل إلى 92.930 مليون درهم، مقابل 69.608 مليون درهم خلال الفترة المقارنة من عام 2018.