"طلعت مصطفى" تحقق أرباحاً بـ361 مليون جنيه بالربع الأول

حققت مجموعة #طلعت_مصطفى المصرية صافي ربح مجمع بعد الضريبة وحقوق الأقلية بقيمة 361.2 مليون جنيه في الربع الأول، مقارنة بـ 309.4 مليون جنيه قبل عام.

أما على صعيد الإيرادات، فقد بلغت الإيرادات المجمعة 2.24 مليار جنيه في الربع الأول، مقابل 1.61 مليار في الربع المماثل من العام الماضي.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أقرت في اجتماعها في 31 مارس الماضي، توزيعات نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال العام المالي 2018، بقيمة 365 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية آنذاك، أن الجمعية أقرت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.176 جنيه للسهم، على أن يتم توزيعه على قسطين متساويين، الأول بقيمة 0.088 جنيه بحد أقصى 15 مايو 2019، والثاني يوم 15 يوليو المقبل.

جاء ذلك بعدما قفز صافي أرباح الشركة بمعدل 28% لتبلغ 1.7 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.32 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 28% لتسجل 10.92 مليار مقابل 8.53 مليار جنيه، عام 2017.