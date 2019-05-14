"غوغل" تطلق نسختها الثانية لمسابقة المشاريع الاجتماعية

أطلقت المؤسسة التابعة لعملاق التكنولوجيا "غوغل" والتي تعنى بالمبادرات الاجتماعية، نسختها الثانية من مسابقة "إمباكت تشالنج" في فرنسا لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبعد النسخة الأولى من هذه المسابقة التي أقيمت للمرة الأولى في فرنسا سنة 2015، تعتزم المؤسسة مكافأة عشر منظمات غير حكومية ومؤسسات تضع الأدوات الرقمية في متناول الجميع، خصوصاً لأغراض البحث عن عمل. ويبقى باب الترشيحات مفتوحا حتى 5 يوليو.

وخلال قمّة "تيك فور غود" التي نظّمت في قصر الإليزيه سنة 2018، تعهّدت "غوغل.أورغ" تقديم 100 مليون دولار على خمس سنوات، لمنظمات غير حكومية تعنى بالبحث عن فرص عمل في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقدّمت المجموعة 20 مليون دولار في سنة، بحسب ما كشفت جاكلين فولر رئيسة الأعمال الخيرية في "غوغل".

وخصّص جزء كبير من هذه الأموال (3 ملايين دولار) لمشاريع تنشط في فرنسا، من قبيل منظمة "جينيرايشن" غير الحكومية التي أطلقتها شركة الاستشارات "ماكنزي"، والتي تعتزم تطوير برنامج تدريب على المهن الداعمة لخدمة الزبائن، موجّه "إلى الشباب البعيدين عن سوق العمل".

وصرّحت فولر: "في ظلّ التغيّر الديموغرافي وأتمتة الاقتصاد وعولمته ... يجب علينا أن نصقل مهاراتنا طوال مسيرتنا. ولن تحلّ غوغل هذه المشكلات بمفردها، بل هي تقف بجانب الحكومات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في السوق لتتشارك معها رساميلها وخبرتها".

وتؤكّد #غوغل التي غالبا ما تُنتقد على تدابيرها لتجنّب الضرائب، أنها تستثمر كلّ سنة 1% من أرباحها الصافية لمساعدة مشاريع أخرى.