Finablr تمدد فترة الاكتتاب على أسهمها بسبب أوضاع السوق

مددت شركة "فينابلر" فترة #الاكتتاب_الأولي على أسهمها ليوم واحد تنتهي اليوم، بسبب أوضاع السوق غير المؤاتية بحسب مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

جاء ذلك بعد التراجعات القوية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية بعد عمليات التخريب قبالة شواطئ الإمارات ووسط تفاقم #الحرب_التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتضم الشركة تحت مظلتها UAE Exchange وTravelex وXpress Money. وتعتزم جمع 200 مليون دولار من خلال بيع أسهم جديدة قبيل طرحها في بورصة لندن غداً.

وتصل خدمات "فينابلر" لأكثر من 170 دولة بقيمة عمليات لعملائها تقارب 115 مليار دولار سنويا.