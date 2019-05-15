لماذا فاجأت "أرابتك" المستثمرين؟

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في أبوظبي كابيتال، إن المستثمرين احتسبوا استمرار التحسن في أداء شركة "أرابتك"، ولم يكن هناك أي إشارات من الإدارة على إمكانية حدوث تباطؤ خلال 2019.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن سهم الشركة تفاعل بشكل سلبي مع إعلان تراجع الأرباح الفصلية، وتنحي رئيسها التنفيذي، رغم أن الخطوة الأخيرة كانت متوقعة.

وكانت #أرابتك سجلت انخفاضاً في الأرباح الفصلية بنسبة 50% لتصل إلى 32 مليون درهم. وعزت الشركة هذا التراجع في الأرباح إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16% لتصل إلى ملياري درهم.

ولفت علي ياسين إلى أن جزءاً من عملية التعافي التي شهدها أداء الشركة يرجع إلى الدعم الحكومي ودعم مجلس الإدارة، إلى جانب إعادة هيكلة القروض وبعض المشاريع. لكنه أضاف أن تحسن الأرقام مرتبط بنمو الأعمال.

في المقابل، "تأثرت مشاريع الشركة بتعثر شركة دريك آند سكل، والتأخير في تحصيل دفعات بعض المشاريع"، بحسب توضيحه.

وأضاف: "إدارة التدفقات النقدية لشركات المقاولات صعبة وهناك تحديات أخرى تواجهها".

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في أبوظبي كابيتال، إن التطورات الجيوسياسية زادت حدة التذبذبات في الأسواق، وبات من الصعب على المستثمر التحوط منها لأنها غير متوقعة.

وأشار إلى أن الأسهم الثقيلة نسبياً شهدت هبوطاً كبيراً، والارتداد لم يكن كافياً لإعادة المستويات السابقة، مضيفاً أن التوترات تؤثر على نفسية المستثمرين وليس على أساسيات الشركات، وقد نسمع أخباراً إيجابية تعيد الثقة والسيولة إلى الأسواق.

ونصح المتداولين على الهامش ممن يتحملون قروضاً مقابل الأسهم، بالتروي ومراقبة السوق من بعيد، في انتظار استعادة السوق عافيتها، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.