إيرادات القلعة تقفز لـ13.2 مليار جنيه والأرباح تصعد 36%

كشفت نتائج أعمال شركة #القلعة ، المدرجة في #البورصة_المصرية، ارتفاع إيراداتها لتسجل نحو 13.2 مليار جنيه خلال العام الماضي، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 25%.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 36% لتبلغ 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وتعكس تلك النتائج الأداء القوي لجميع الشركات التابعة وخاصةً شركة طاقة عربية، وكذلك مصنع أسمنت التكامل في السودان بفضل ارتفاع حجم المبيعات وأسعار البيع.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أحمد هيكل، إن نتائج عام 2018 تمثل ثمارًا للاستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها شركة القلعة وجهودها الرامية إلى التوسع بأعمال شركاتها التابعة، حيث تأتي شركة طاقة عربية في مقدمة استثمارات القلعة الأعلى أداءً، في ضوء نجاحها في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجالات توليد وتوزيع الطاقة بمصر، وكذلك قطاع الغاز الطبيعي ونشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، مستفيدةً من سياسات الإصلاح الاقتصادي وخطة الحكومة لتحرير أسعار الطاقة.

ولفت إلى قيام الشركة بافتتاح محطة الطاقة الشمسية ببنبان خلال الربع الأول من العام الجاري ضمن خطتها لتنويع أنشطتها. وأضاف هيكل أن السمعة القوية التي يحظى بها مصنع أسمنت التكامل بالسودان ساهمت في تعزيز قدرته على تنمية حجم مبيعاته مع زيادة أسعار البيع بالدولار، وذلك على الرغم من عدم استقرار الأوضاع في السودان.

وأوضح "هيكل" أن الشركة تعتزم مواصلة تنمية إيرادات محفظة الاستثمارات الحالية بالتوازي مع تنفيذ سياسة استثمار حذرة وتبني تدابير خفض المصروفات ولاسيما تلك المتعلقة بالطاقة.

وتوقع نمو الإيرادات بشكل ملحوظ بالتزامن مع بدء التشغيل التجاري لمشروع الشركة #المصرية_للتكرير ، حيث تم بدء التشغيل التجريبي مطلع عام 2019 ونجح المشروع في توريد حوالي 160 ألف طن من المنتجات البترولية منخفضة الكبريت (الديزل والنافتا والبنزين عالي الأوكتين) إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بحلول مايو 2019.

وأشار إلى أن إدارة الشركة تعكف على استكمال جميع العمليات التجريبية وبدء التشغيل التجاري مع بداية الربع الثالث من العام الجاري بالتوازي مع دراسة فرص تنمية حصتها بهذا المشروع الواعد.

وتشير نتائج الأعمال إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 1.3 تقريبًا خلال عام 2018، وهو نمو سنوي بنسبة 36% في ضوء ارتفاع الأداء التشغيلي لاستثمارات قطاع الطاقة ونمو نتائج مصنع أسمنت التكامل في السودان. وخلال الربع الأخير منفردًا بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 334.2 مليون جنيه بزيادة سنوية 42%.

وقد سجلت الشركة أرباحًا غير نقدية بقيمة 3.7 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2018، نتيجة استبعاد الالتزامات التشغيلية المتعلقة بشركة أفريكا ريل وايز في كينيا وأوغندا، منها 2.6 مليار جنيه تقريبًا تم تسجيلها خلال الربع الأخير منفردًا.

وحققت شركة القلعة صافي أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018 مقابل صافي خسائر خلال العام السابق بفضل تسجيل أرباحًا غير نقدية. وخلال الربع الأخير منفردًا بلغ صافي الربح 924 مليون جنيه مقابل صافي خسائر قدرها 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.