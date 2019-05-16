مساهمو "ماركة" يوافقون على عدم استمرار الشركة بنشاطها

وافق مساهمو #شركة_ماركة على عدم الاستمرار في مزاولة نشاطها خلال الاجتماع الثاني للجمعية العمومية أمس الأربعاء.

ويبقى القرار النهائي في يد الجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، للبت في الإجراءات المترتبة على قرارات الجمعية.

قرار الجمعية العمومية يأتي بعد أن تفاقمت خسائر الشركة المتراكمة بنهاية العام الماضي إلى 746 مليون درهم، وهو ما يتجاوز رأس المال بنحو 250 مليون درهم.

وتدير الشركة مجموعة من العلامات التجارية في مجال المطاعم والتجزئة، وكانت قد جمعت 75 مليون دولار من طرحها الأولي في 2014 وبقيت شركة خاسرة منذ انطلاقها.

كما أن #سهم_ماركة موقوف عن التداول منذ مايو 2018.