هيئة أبوظبي للاستثمار تدخل مجال العناية بالبشرة

قال مصدر مطلع إن #نستله تجري محادثات حصرية مع كونسورتيوم تقوده شركة إي.كيو.تي بارتنرز للاستثمار المباشر لبيع وحدتها الخاصة بالعناية بالبشرة.

وذكر المصدر أن إي.كيو.تي بارتنرز تضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، الذي سيقيم الوحدة بما يصل إلى عشرة مليارات دولار، وربما يتم توقيعه في غضون الأربع والعشرين المقبلة، وفقا لما نقلته "رويترز".

وأبلغت مصادر رويترز أن إي.كيو.تي تحالفت مع جهاز أبوظبي للاستثمار. وأضافت المصادر أن الشركة تواجه منافسة من صناديق استثمار مباشر وبعض اللاعبين بالقطاع بما في ذلك كونسورتيوم يضم أدفنت وسينفن بجانب شركة الاستثمار المباشر الأميركية كيه.كيه.آر آند كو والصندوق الأوروبي بي.إيه.آي بارتنرز.

وتأسست وحدة نستله للعناية بالبشرة، التي تبيع سيتافيل، عام 2014 حين اشترت الشركة حصة في العلامة التجارية لوريـال لمستحضرات التجميل.

وطرحت الوحدة للبيع في سبتمبر/أيلول الماضي، مع سعي نستله للتخارج من الأنشطة الضعيفة الأداء في محاولة للتصدي لانتقادات من مستثمر نشط يطالب بالإصلاح.

وأحجمت نستله وإي.كيو.تي عن التعليق.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت نبأ المحادثات في وقت سابق اليوم.