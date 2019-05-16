هبوط أرباح "الاتحاد العقارية" الفصلية لـ1.7 مليون درهم

تراجعت الأرباح الصافية لشركة "الاتحاد العقارية" بـ99% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب إفصاح الشركة الذي نشر على موقع سوق دبي يوم الخميس، بلغ صافي أرباحها نحو 1.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بأرباح قدرها 182.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وعزت الشركة في البيان انخفاض صافي أرباحها إلى تسجيل خسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمقدار 23.1 مليون درهم مقابل أرباح قدرها 83.9 مليون درهم خلال الربع الأول من 2018.

كما يعود إلى تضمن نتائج الربع المماثل من العام السابق أرباحا غير متكررة من بيع مشروع مشترك بقيمة 125 مليون درهم مقابل لا شيء خلال الفترة الحالية.