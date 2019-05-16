"المراعي" تقر الخطة الخمسية باستثمارات 7.1 مليار ريال

وافق مجلس إدارة #شركة_المراعي على خطة الأعمال الخمسية للفترة 2020م – 2024م التي أكدت أن الاستثمار مستمر في البنية التحتية، من حيث العمليات والأفراد والنظم، لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق طموحها على المدى الطويل.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن كل وحدة من وحدات الأعمال في الشركة ستقود إلى النمو والابتكار عبر قنوات التجارة التقليدية والتجارة الحديثة والخدمات الغذائية، مع تحويل نموذج التشغيل الخاص بها عن طريق تطوير الأنظمة والحوسبة والأليات الرقمية لصناعة الأغذية والمشروبات.

وأشارت #المراعي إلى أنه مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء المنطقة، سيستمر التركيز على الكفاءة وإدارة التكلفة خلال فترة الخطة لضمان استمرارية التنافسية والجودة العالية.

من المخطط أن يصل مستوى الاستثمار الرأسمالي خلال للفترة 2020م – 2024م إلى 7.1 مليار ريال، بما يتماشى مع دورة الاستثمار طويلة الأجل للشركة التي تتطلب استثمارات أقل توسعًا وتركيزًا على المزيد من الكفاءة والاستدامة.

وسيكون هذا الاستثمار في استبدال أصول حالية، تبني طاقة نظيفة وخضراء، تحسين الطاقة الإنتاجية والقدرات والكفاءة في المزارع ومرافق التصنيع وكذلك مرافق التوزيع والنقل، وتوسيع الرقعة الجغرافية وتعزيز قدرات الابتكار وتطوير المنتجات. هذا وسيتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري بشكل رئيسي من خلال التدفق النقدي التشغيلي للشركة.