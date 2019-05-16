"داماك" للعربية: نتوقع 4 مليارات درهم مبيعات في 2019

قال مدير علاقات المستثمرين في داماك العقارية عمرو أبو شعبان، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة شهدت تحسنا في مبيعاتها إلى 1.2 مليار درهم في الربع الأول من 2019، بتحسن 20%، أرقام المبيعات في الربع الأخير من 2018.

وانخفضت الأرباح الفصلية لشركة #داماك_العقارية بنسبة 93% لتصل إلى 31 مليون درهم، في الربع الأول من 2019.

وعلى أساس ربعي شهدت المبيعات تحسنا طفيفا منذ مطلع 2018، وحتى الربع الأول من 2019.

وتوقع أبو شعبان وصول المبيعات الإجمالية لشركة #داماك إلى نحو 4 أو أكثر من 4 مليارات درهم في عام 2019، لتكون هذه المبيعات مماثلة لقيمة مبيعات 2018.

وقال "لدينا بما قيمته 3 أو 4 مليارات درهم شقق ووحدات جاهزة، مبيعاتنا في الربع الأول كانت بمقدار الثلثين وحدات جاهزة والثلث كان من نصيب البيع على الخارطة".

ولفت إلى تركيز الشركة حاليا على بيع ما لدينا من وحدات جاهزة، مشيرا إلى أن الشركة لن تطلق مشاريع كبيرة خلال العام الحالي باستثناء مشاريع صغيرة قد تكون في منطقة وسط دبي.

وعزت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 900 مليون درهم.

كما تراجعت تكاليف المبيعات بنسبة 42% لتصل إلى 650 مليون درهم.

وذكرت الشركة أن قيمة المبيعات المحجوزة بنهاية الربع الأول وصل إلى 1.2 مليار درهم بارتفاع بنسبة 20% عن الربع الأخير من العام الماضي.