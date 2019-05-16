"شعاع كابيتال" تتكبد خسائر فصلية بـ24.89 مليون درهم

أظهرت النتائج المالية لشركة #شعاع_كابيتال، المدرجة بسوق دبي المالي، تحولها للخسارة خلال الربع الأول من العام 2019 مقابل أرباح كانت قد سجلتها الشركة بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت النتائج المالية للشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي تكبدها خسائر عائدة على المساهمين قدرها 24.89 مليون درهم مقابل أرباح قدرها 11.68 مليون درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ذلك نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها لمرة واحدة لشطب وتغطية انكشاف الشركة على بعض الأصول القديمة، والتغيرات في المعايير المحاسبية.