أميركا تبدأ تطبيق الحظر الرسمي على "هواوي" الصينية

وضعت وزارة التجارة الأميركية رسميا أمس الخميس شركة #هواوي_تكنولوجيز و68 شركة تابعة لها في أكثر من 20 دولة فيما يسمى "قائمة الكيانات"، وهي خطوة تمنع عملاق الاتصالات الصيني من شراء أجزاء أو مكونات من شركات أميركا بدون الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن أمر الحظر يبدأ سريانه على الفور ويشمل شركات تابعة لهواوي في كندا واليابان والبرازيل والمملكة المتحدة وسنغافورة بين دول أخرى.

وأضاف أن الحكومة الأميركية ستجري مراجعة لطلبات الموافقة على الصفقات على أساس كل حالة على حدة.

ويقول أمر الحظر إن ممثلين عن الحكومة الأميركية توصلوا إلى أن هواوي منخرطة في أنشطة مضادة للأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة.