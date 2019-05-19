تراجع أرباح "سوديك" الفصلية 24% لـ161 مليون جنيه

تراجعت أرباح #شركة_سوديك في الربع الأول من العام الجاري إلى 161 مليون جنيه، وذلك مقارنة بـ 211 مليون جنيه تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2018 بنسبة تراجع 24%.

تراجع الأرباح يأتي على الرغم من ارتفاع إيرادات النشاط، حيث سجلت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 914 مليون جنيه، مقارنة بـ 512 مليون جنيه تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يرجع النمو القوي الذي حققته الإيرادات خلال هذه الفترة الى الدعم من مشروع فيليت بصورة رئيسية، حيث ساهم هذا المشروع وحده بحوالي 50% من القيمة الإجمالية لعمليات التسليم.

بلغ مجمل ربح #سوديك 270 مليون جنيه، مقارنة بـ266 مليون جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى، وصلت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من 2019 إلى 149 مليون جنيه مقابل 193 مليون جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 4.3 مليار جنيه، ما يعكس قوة المركز المالي للشركة، وبما يدعم التوسع في محفظة الأراضي وتنفيذ العمليات الإنشائية لمشروعات الشركة تحت التنفيذ.