تعليق سهم "الصحراء" بعد الموافقة على عرض استحواذ "سبكيم"

أعلنت شركة #الصحراء للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي تضمنت الموافقة على عرض مبادلة الأسهم المقدم من قبل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " #سبكيم".

وستقوم شركة سبكيم بموجب العرض بالاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الشركة مقابل إصدار 0,8356 سهم جديد في شركة سبكيم لكل سهم من أسهم الشركة.

وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن #هيئة_السوق_المالية وأحكام وشروط اتفاقية تنفيذ الصفقة المبرمة بين الشركة وشركة سبكيم بتاريخ 6/12/2018 والمعدلة بتاريخ 3/4/2019 بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أ. أحكام اتفاقية تنفيذ الصفقة.

ب. تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الصفقة.

وفي سياق متصل، علقت السوق المالية السعودية (تداول) التداول على سهم شركة الصحراء للبتروكيماويات في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 14/09/1440 هـ الموافق 19/05/2019 م للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات على حسابات المركز لمساهمي شركة الصحراء المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.