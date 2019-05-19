كيف انتهى شهر العسل بين الشركات الأوروبية وإيران؟

شكل توقيعِ #الاتفاق_النووي منفذا للشركات الأوروبية مثل دايملر و #بيجو، للتعاقد مع مُصَنعينَ محليين لبيعِ سياراتٍ في إيران.

وفي حين كانت تنوي #توتال الفرنسيةُ استثمار مبالغ ضخمة لاستخراجِ الغازِ الطبيعي، إلا أن الآن باتت كلُ العقودِ مجمدةً وكافةُ الاستثماراتِ متوقفة.



في المبدأ، كانت تأمل الشركاتُ الأوروبيةُ أن تجدَ في إيرانَ فرصا واعدة.. ولكنَّ الواقعَ كان اقتصادا مقيدا بالبيروقراطية، وصراعاتٍ سياسيةً داخليةً تحجمُ التطور.



ويحاول المسؤلون الأوروبيون تحصينَ شركاتِهم من #العقوباتِ_الأميركيةِ من خلالِ آليةِ Instex والتي تسمحُ بمواصلةِ تدفقِ الاستثماراتِ إلى إيران.

ولكنه من المستبعدِ أن تستعينَ الشركاتُ الأوروبيةُ بهذة الآليةِ خشيةً من عقابِ واشنطن وإغلاقِ السوقِ الأميركيةِ أمامَ منتجاتِها.



من جانبِها، الولاياتُ المتحدة ترفضُ أيَ استثناءاتٍ من العقوباتِ، مع تأكيدِ وزيرِ الخزانةِ الأميركيةِ أن #واشنطن سوفَ تسحبُ الرخصَ التي مُنِحَتْ سابقا لكلٍ من #بوينغ و #إيرباص لبيعِ الطائرات التجاريةِ لإيران.



ومع تفاقمِ الخلافِ بين الولاياتِ المتحدةِ وإيران، تجدُ أوروبا نفسَها محتجزةً بين الطرفين من دونِ أيِ طريقٍ سهلٍ لأو سريعٍ للخروجِ من هذا المأزق.