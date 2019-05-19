هواوي على القائمة السوداء لأميركا.. ورئيسها: أثر محدود

قال مؤسس شركة #هواوي ورئيسها التنفيذي رن جنغفي يوم السبت إن نمو عملاقة التقنية الصينية "قد يتباطأ، لكن قليلًا" بسبب القيود الأميركية الأخيرة.

وكرر جنغفي، في تصريحات للصحافة اليابانية التي نقلتها مجلة "نيكاي أجيان ريفيو Nikkei Asian Review"، أن الشركة الصينية التي تعد أكبر منتج لمعدات الاتصالات في العالم لم تنتهك أي قانون.

وقال جنغفي لوسائل الإعلام اليابانية في أول تعليق رسمي له بعد القيود الأميركية: "من المتوقع أن يتباطأ نمو هواوي، لكن قليلًا"، مضيفًا أن نمو الإيرادات السنوية للشركة قد ينخفض بنسبة 20%.

ووضعت واشنطن يوم الخميس الماضي شركة هواوي، التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الشركات في الصين، على قائمتها التجارية السوداء، الأمر الذي يصعب على هواوي التعامل مع الشركات الأميركية، وهو قرار انتقدته #الصين وقالت: إنها ستتخذ خطوات لحماية شركاتها.

وتأتي التطورات المحيطة بشركة هواوي في وقت يشهد #توترات_تجارية بين واشنطن وبكين، ووسط مخاوف تبديها الولايات المتحدة من أن الصين قد تستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات التابعة لهواوي في التجسس على الأميركيين، وهي مزاعم نفتها الشركة مرارًا وتكرارًا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في العام الماضي حظرًا مماثلًا على شركة "زد تي إي" ZTE الصينية، فاستفادت منه مواطنتها هواوي قبل أن يُرفع مرةً أخرى.

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة: إنها قد تخفف القيود المفروضة على هواوي قريبًا.

وأضافد رن: إن الشركة مستعدة لمثل هذه الخطوة، مضيفا أن هواوي ستكون "بخير" حتى وإن توقفت شركات مثل كوالكوم، وغيرها من المودرين الأميركيين الآخرين، عن بيع الرقائق لها.

وفي يوم الجمعة، قالت "هاي سيليكون" HiSilicon – ذراع هواوي المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية: إنها مستعدة منذ فترة طويلة لسيناريو فرض حظر على شراء الرقائق والتقنية الأميركية، وإنها قادرة على ضمان الإمداد الثابت لمعظم المنتجات.

وقال مؤسس هواوي إن الشركة لن تتلقى تعليمات من الحكومة الأميركية، جازما :"لن نغير إدارتنا بناء على طلب الولايات المتحدة أو نقبل المراقبة، كما فعلت مع ZTE ".