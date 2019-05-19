"سافكو" توصي بتوزيع 624.9 مليون ريال أرباحاً نقدية

أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية #سافكو بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 624.9 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية #تداول اليوم الأحد بأن عدد الاسهم المستحقة للأرباح يبلغ 416.6 مليون سهم.

وقالت إن حصة السهم الواحد من توزيعات الأرباح النقدية المرحلية تبلغ 1.5 ريال بنسبة 15% من القيمة الأسمية للسهم.

ويكون تاريخ توزيع الأرباح النقدية 16 يوليو 2019، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.