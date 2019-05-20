"هيرميس" المصرية توقع اتفاقاً لدخول السوق الفيتنامية

قالت المجموعة المالية المصرية "هيرميس"، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقاً مع شركة تابعة لبنك آسيا التجاري لدخول السوق الفيتنامية.

وأضافت الشركة في بيان إلى #بورصة_مصر أن الاتفاق سيمكن عملاء المجموعة من "الحصول على خدمات تداول الأوراق المالية في آسيا بما في ذلك بورصات هانوي وهو تشي منه".

وبدأت "هيرميس" في تنفيذ استراتيجية توسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة مطلع 2017، وأثمر ذلك افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكستان وكينيا وبنغلادش، إلى جانب حصولها على ترخيص للعمل في بريطانيا.

وقالت "هيرميس" إنها "ستمضي خلال عام إلى عام ونصف نحو استقطاب كوادر جديدة من أكفأ الخبراء المقيمين في فيتنام، بهدف تعزيز واستكمال فريق عمل الشركة الحالي بالأسواق المبتدئة والناشئة".

وتعمل "هيرميس" حالياً في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنغلادش وكينيا والولايات المتحدة.