إيرادات شاومي تقفز 27% في الربع الأول

أعلنت #شاومي_الصينية لتصنيع الهواتف الذكية إيرادات فصلية أفضل من المتوقع، مما يعود جزئيا إلى نمو مطرد في مبيعاتها خارج السوق الصينية.

وتشير النتائج إلى أن توسع شاومي خارج الصين والتركيز على أسواق مثل الهند وأوروبا يؤتي ثماره في ظل تباطؤ سوق الهواتف الذكية في الصين أكبر أسواق العالم.

وارتفعت إيرادات شاومي 27% في ربع السنة المنتهي في مارس عنها قبل عام إلى 43.8 مليار يوان، ما يعادل 6.3 مليار دولار لتفوق متوسط التقديرات البالغ 42.109 مليار يوان في استطلاع لآراء المحللين أجرته رفينيتيف.

وتحصل شاومي على أغلب إيراداتها من بيع أجهزة الهاتف، لكنها تكسب المال أيضا من بيع الإعلانات عبر الإنترنت ومن بيع أجهزة استهلاكية أخرى - وهو نهج وصفته بأنه نموذج أعمال "ثلاثي" عندما أُدرجت في هونغ كونغ في 2018.

وارتفع صافي الربح المعدل للربع الأول إلى 2.1 مليار يوان مقارنة مع 1.7 مليار قبل عام.

وبحسب بيانات من كاونتربوينت لأبحاث السوق، فإن سوق الهواتف الذكية في الصين انكمشت 7% على أساس سنوي في الربع الأول في 2019.