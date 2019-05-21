"فورد" تتهيأ لتسريح 7 آلاف موظف

تتهيأ شركة فورد للاستغناء عن 7 آلاف وظيفة، أي نحو 10% من موظفيها في جميع أنحاء العالم، ضمن جهودها لخفض التكاليف، حيث ستشمل هذه التسريحات 2400 وظيفة في أميركا الشمالية، منها 1500 وظيفة ستلغى بموجب برنامج طوعي.

وأوضحت #فورد أن هذه التسريحات ستوفر على الشركة 600 مليون دولار سنويا، وتأتي ضمن خطة كانت وضعتها لإنفاق 11 مليار دولار لتطوير أعمالها من خلال التركيز أكثر على تكنولوجيا القيادة الكهربائية والسيارات من دون سائق، وما يصاحب ذلك من إعادة هيكلة في الوظائف.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لشركة فورد البالغة 41 مليار دولار أعلى بقليل من القيمة السوقية لشركة تسلا التي تعتبر صغيرة بالمقارنة معها.

أما شركة أوبر، التي باتت مع شركات النقل التشاركي الأخرى، تنافس شركات صناعة السيارات، فتزيد قيمتها السوقية بـ70% عن فورد.