"أراد" توقع اتفاقية قرض مجمع بقيمة مليار درهم

حصلت شركة "أراد" مؤخراً على قروض مجمّعة بقيمة مليار درهم، وذلك عقب توقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع بنك المشرق.

وستساهم هذه الحلول التمويلية في استئناف الأعمال الإنشائية في مشروعي الشركة في الشارقة، الجادة ومساكن نَسمَة. وقد جاء الإعلان بعد حصول أرادَ على تمويل مماثل سابقاً وبقيمة مليار درهم وذلك في ديسمبر 2017م.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: "سوف تتيح لنا هذه الحلول التمويلية مواصلة أعمال البناء في مشروع الجادة وإنهاء جميع الأعمال الإنشائية في مساكن نَسمَة، وذلك في الوقت الذي نستعدّ فيه لتسليم أول باقة من منازل نسمة لمالكيها خلال وقتٍ قريب. ولا شكّ أن هذا التمويل الضخم يشير إلى مدى ثقة المستثمرين في شركتنا، فضلاً عن قوّة السوق العقاري في إمارة الشارقة والذي بات يستقطب اهتماماً كبيراً من داخل وخارج الدولة".

وتعدّ الجادة أحد أبرز المشاريع العقاريّة الجديدة متعددة الاستعمالات بقيمةٍ إجمالية تبلغ 24 مليار درهم.