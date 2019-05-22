شركة بريطانية: سنطلق شبكة الـ 5G بدون هواوي

قالت شركة الاتصالات البريطانية "إي إي" إنها ستطلق شبكة الجيل الخامس بدون شركة هواوي.

كان وزير الثقافة البريطاني، جيريمي رايت، قد رجح في تصريح له قبل أيام تأخير شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة، مؤكداً أنه لن يقبل بالمزايا الاقتصادية المتمثلة في استخدام أدوات رخيصة ذات مخاطر أمنية.

وقال رايت رداً على الأسئلة خلال لجنة برلمانية: "هناك بالتأكيد احتمال حدوث تأخير في عملية طرح شبكات الجيل الخامس، إن كنت تريد أن تطلق شبكات الجيل الخامس بسرعة، فأنت تفعل ذلك دون أي مراعاة للأمن".

موضوع يهمك رجح وزير الثقافة البريطاني، جيريمي رايت، تأخير شبكات الجيل الخامس في المملكة المتحدة، مؤكدا أنه لن يقبل بالمزايا... بريطانيا تلوح بتأخير شبكات الجيل الخامس بسبب هواوي تكنولوجيا

وأضاف: "لكننا لسنا مستعدين، ولا أستبعد احتمال وجود بعض التأخير. إن الهدف الأساسي هو ضمان أمان الشبكة على النحو الأمثل".

ولم يحدد رايت موعداً لنشر التقرير المتعلق بأمان شبكات الجيل الخامس، ولكنه أعرب عن أمله ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً.

ويُعتقد أن رايت يعني بكلامه شركة هواوي الصينية، التي تعد رائدةً في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في هذه المرحلة المبكرة من تطور التقنية، ولكن كثيراً من الدول – بما في ذلك الحكومة البريطانية – تُبدي تخوفاً من ناحية الأمن.