ثاني أكبر مُنتج بريطاني للصلب على حافة الانهيار

تقف ثاني أكبر شركة منتجة للصلب في بريطانيا British Steel على حافة الانهيار بعد دخولها مرحلة التصفية، وذلك بعد أن فشلت في الحصول على قرض حكومي طارئ لإنقاذها من الإفلاس.

ويُعرّض إفلاس الشركة 25 ألف وظيفة داخل #بريطانيا للخطر، وهو ما دعا حزب العمال لمطالبة الحكومة بتأميم الشركة.

ورفضت الحكومة المقترح، مؤكدة أنها تبذل كل جهد ممكن لمساعدة الشركة على تجنب شبح الانهيار.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الشركة تحاول الحصول على قرض بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، لدعمها في مواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بعد أن حصلت الشركة خلال الشهر الحالي على قرض حكومي آخر بقيمة مئة وعشرين مليون جنيه إسترليني.

وكانت شركة الاستثمار Greybull قد اشترت British Steel المتعثرة من Tata الهندية منذ ثلاث سنوات، بقيمة رمزية جنيه إسترليني واحد.