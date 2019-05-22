"فودافون" وARM توقفان تعاملاتهما مع "هواوي"

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية #فودافون أنها ستعلق الطلبات المسبقة لهواتف #هواوي من الجيل الخامس وسط جدل حول المعايير الأمنية المتصلة بتجهيزات العملاق الصيني.

وقال متحدث باسم الشركة "نوقف مؤقتًا الطلبيات المسبقة لجهاز "HUAWEI Mate 20 X" في المملكة المتحدة. هذا إجراء مؤقت في ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بأجهزة هواوي 5 جي الجديدة".

كما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية، نقلا عن وثائق داخلية لشركة ARM آرم، أن الشركة البريطانية العاملة في تصميم الرقائق قررت تعليق عملها مع هواوي الصينية التزاماً بالقواعد الأميركية، بحسب "رويترز".

وقالت الهيئة إن الشركة أصدرت تعليمات لموظفيها بوقف "جميع العقود القائمة واستحقاقات الدعم وأي تعاملات معلقة".

وقالت آرم، المملوكة لسوفت بنك اليابانية، في مذكرة داخلية إن تصميماتها تتضمن تكنولوجيا أميركية المنشأ.

ويأتي ذلك بعد أن علقت شركات أميركية مثل #غوغل و #كوالكوم و #إنتل و #برودكوم تعاملها مع هواوي في أعقاب إدراج السلطات الأميركية للشركة الصينية على القائمة السوداء، لكن الإدارة الأميركية عادت وعلقت الحظر مؤقتاً لثلاثة أشهر لعدم التأثير على عملاء هواوي بالعالم.