بلومبيرغ: خطط لطرح "ساهر" للاكتتاب العام

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس خططا لطرح حصة قد تصل إلى 30% للاكتتاب العام في الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المعروفة باسم "تحكم"، وهي التي تدير نظام "ساهر" للرصد المروري الآلي.

وأضافت الوكالة أن الصندوق يعمل مع البنك السعودي الفرنسي على دراسة خطة الطرح.

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وقد تم إطلاق نظام ساهر المروري قبل عشرة أعوام، وهو نظام يراقب الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات المنتشرة في المملكة.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة التوجه إلى أسواق الدين مرتين هذا العام كجزء من جهود السعودية المتواصلة لدعم خطط التحول الاقتصادي.

وأكد مدير صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في مقابلة مع قناة CNBC الأميركية أن الصندوق يعتزم جمع نحو 14 مليار ريال في العملة المحلية، وما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح الرميان أن هذه المبالغ تمثل أقل من 5% من الأصول تحت الإدارة، فيما يعتزم الصندوق رفع نسبة الدين إلى ما بين 15% و20%.

أما فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم أرامكو ، فأشار الرميان إلى أنه ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على سابك دون أن يستبعد أن يتم تحديد الموعد قبل 2021.