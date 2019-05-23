الصين تحتج بقوة ضد أميركا بسبب أزمة "هواوي"

قالت الصين اليوم الخميس إنها قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة، بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية "هواوي" من شراء السلع الأميركية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خلال إيجاز صحافي أسبوعي، إن الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

وأضاف أن الصين تأمل في أن "تسلك الولايات المتحدة مسلكاً عقلانياً وتصحح إجراءاتها الخطرة".

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إنه يتعين على الولايات المتحدة تصحيح تصرفاتها "الخاطئة"، إذا كانت ترغب في مواصلة المفاوضات مع الصين لإنهاء حرب رسوم تجارية مضرة، مضيفة أن المحادثات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

وتطالب الصين الولايات المتحدة بـ "الصدق" لكي تستمر محادثات التجارة بين الطرفين، مؤكدة أنها "لن تقدم تنازلات" بشأن مبادئ رئيسية.

وقال قاو فنغ إن "الولايات المتحدة صعدت النزاعات التجارية بقوة، وعززت فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي"، مضيفا أن بكين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية.