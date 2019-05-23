تخصيص 10 أسهم على الأقل لكل مكتتب في"مهارة"

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير بناء سجل الأوامر ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة مهارة للموارد البشرية عن استكمال عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد بأسهم الشركة، وذلك وفقاً للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب، والتي بلغت نسبة التغطية خلالها 230% من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة 1.125 مليون سهم، تمثل 10% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب والبالغة 11.250 مليون سهم.

ومن المقرر أن يتم بموجب ذلك تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 36% تقريباً لفئات المكتتبين المستحقة لسهم واحد أو أكثر بحسب نسب التخصيص المشار إليها أعلاه، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها على أساس تناسبي.

واستناداً إلى نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة، وعلى ضوء موافقة هيئة السوق المالية، فقد تم تخصيص 1.125 مليون سهم تمثل 10% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص 10.125 ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي الأسهم المطروحة للمؤسسات المكتتبة.

وأفادت سامبا كابيتال أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ مع نهاية عملية الاكتتاب 31 ألف مكتتب، ضخوا 178.79 مليون ريال.