شركة تابعة لـ"أرابتك" تفوز بعقد بـ219 مليون درهم

أعلنت شركة "أرابتك" فوز شركة "أرابتك للإنشاءات" التابعة لها بعقد من "راهيجا ديفيلوبرز"، وذلك لإنجاز إنشاءات مشروع "نافين مينار" في الهند.

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن قيمة العقد الذي فازت به شركة "أرابتك للإنشاءات" يبلغ 219 مليون درهم.

وأشارت إلى أن نطاق أعمال "أرابتك للإنشاءات" يشمل أعمال إنشاءات برج سكني يتكون من 42 طابقاَ مع أربعة طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى الأعمال المصاحبة والتي تشمل أعمال منشآت المناظر الطبيعية والمرافق وحمامات السباحة ونادٍ ومنشآت رياضية ومجتمعية و15 برجاَ سكنياَ يتكون كل برج منها من 15 طابقاَ.

وأضافت الشركة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية قدرها 214 ألف متر مربع.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ شركة "أرابتك للإنشاءات" أعمال المشروع على الفور ولمدة 36 شهراَ.