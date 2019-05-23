عمومية "بوان" توافق على استخدام الاحتياطي لإطفاء خسائر

وافقت الجمعية العمومية لشركة بوان، خلال اجتماعها أمس الأربعاء على استخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 88.9 مليون ريال؛ لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة التي تعادل 13.5% من رأسمالها.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إنه تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019، وتحديد الاستحقاق والتوزيع وفقاً للإجراءات والضوابط التنظيمية.

واعتمدت عمومية بوان، تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2018، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وتحولت الشركة لتحقيق خسائر 218.35 مليون ريال خلال السنة المالية 2018، مقارنة مع صافي ربح بقيمة 71.01 مليون ريال خلال السنة السابقة.