"هواوي" تفجر مفاجأة: سنطرح بديلا لـ أندرويد" في 2020

كشف تقرير لشركة "هواوي" الصينية أنها قد تطرح نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول في الصين، بحلول الخريف القادم، بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الشركة في القائمة السوداء.

وقال ريتشارد يو، رئيس أعمال المستهلكين في شركة "هواوي"، في تصريحات لقناة CNBC الأميركية، إن النسخة الدولية من النظام قد تكون جاهزة في الربع الأول أو الثاني من عام 2020.

ووقعت الشركة في ورطة هذا الأسبوع بعد قرار "غوغل" حرمان أجهزة "هواوي" من نظام التشغيل Android الخاص بها، عقب أمر أميركي بحظر بيع أو نقل التكنولوجيا الأميركية إلى الشركة الصينية.

موضوع يهمك صفعة مؤلمة تلك التي تلقتها شركة "هواوي" الصينية، من "غوغل"، التي قررت أخيراً الامتثال للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس... "هواوي" .. ما الذي يخيف أميركا من العملاق الصيني؟ شركات

وقال رئيس أعمال المستهلكين في هواوي لـ CNBC: "اليوم ما زلنا ملتزمين بـ Microsoft Windows و Google Android.. لكن إذا لم نتمكن من استخدامها، فستعد هواوي الخطة B لاستخدام نظام التشغيل الخاص بنا".

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز"، وهي صحيفة صينية تديرها الدولة، يوم الاثنين، أن المنصة - المسماة "HongMeng" - تخضع لاختبار وستحل تدريجياً محل نظام أندرويد، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وقال المسؤول في الشركة: "لا نريد أن نفعل هذا، لكننا سنضطر إلى ذلك بسبب الحكومة الأميركية. أعتقد أن هذا النوع من الأمور، لن يكون مجرد أخبار سيئة بالنسبة لنا، ولكن أيضًا أخبار سيئة للشركات الأميركية لأننا ندعمها".

وأضاف لشبكة CNBC: "لا نريد القيام بذلك ولكن ليس لدينا خيار آخر".

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، التي أضافت "هواوي"و 68 من الشركات الصينية إلى "القائمة السوداء" الأسبوع الماضي، عن مهلة مدتها 90 يومًا قبل تنفيذ قرار الحظر، مما يسمح لهواوي بالاستمرار في استخدام بعض الخدمات.

إلى ذلك، قال نادر عزت خبير تكنولوجيا المعلومات "أن الحرب تغيرت من حرب تجارية إلى حرب باردة في قطاع التكنولوجيا وأن الخلاف سيغير خارطة العالم في المجال التكنولوجي لأن هواوي نفت كل التهم الموجهه إليها وهي تتعلق بتهم في التجسس والأمن القومي الأميركي".

وأضاف عزت "هواوي ستواصل أعمالها لأنها لا تحتاج لغوغل، فالشركة انتجت ملايين من الهواتف المحمولة من غير الاحتياج لغوغل".