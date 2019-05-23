"إكسبو 2020 دبي" يطرح مناقصات جديدة بـ 800 مليون درهم

كشف المهندس أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي، عن طرح حزمة جديدة من المناقصات بقيمة 800 مليون درهم خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اكتمال البنية التحتية للموقع بنسبة 95% مع تواصل أعمال الإنشاءات التي يتوقع أن تنتهي في نهاية العام الجاري، استعداداً لبدء مرحلة التشغيل التجريبي في الربع الثاني من عام 2020.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية أمس الأول بموقع الحدث: إن نسب الإنجاز في موقع إكسبو دبي الذي ينطلق أكتوبر 2020 تسير وفق الجدول المحدد، وإن هناك مباني تم الانتهاء منها بنسبة 100% على غرار مباني الموضوعات الثلاث الرئيسة والتي تشمل الاستدامة والتنقل والفرص.

ولفت إلى مباشرة بعض الدول عمليات بناء أجنحتها وفي مقدمتها الجناح السعودي، مشيراً إلى أن الموعد المحدد لجميع الدول التي تتولى عملية بناء أجنحتها هو يونيو 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الاتحاد".

وشهدت الفترة الأخيرة تزايد وتيرة إعلان العديد من الدول التي تشيد أجنحتها عن تصاميم هذه الأجنحة والبدء في استلام المساحات المخصصة لها، ووضع حجر الأساس لبدء الأعمال الإنشائية التي ستصل ذروتها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأوضح الخطيب، أن مناطق الموضوعات الثلاث التي تم إنجازها تضم 86 مبنى متعددة الاستخدامات سيتم تخصيص جزء منها كأجنحة لعدة دول، فيما تخصص بعض الأبنية كمنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وتجارة التجزئة، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية القصوى لموقع إكسبو تصل إلى 300 ألف شخص يمكن استيعابهم في وقت واحد.

وقال الخطيب إن تركيب قبة ساحة الوصل سيتم في شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى تواصل أعمال الإنشاءات لإقامة فندق يضم 300 غرفة مطل على ساحة الوصل.

وتقدر نتائج دراسة أجرتها إكسبو فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي للحدث، خلال المرحلة الأولى والتي بدأت من شهر نوفمبر 2013 وتنتهي في أكتوبر 2020، أن تؤدي الأعمال الإنشائية والبناء إلى تعزيز نشاط إكسبو في فترة التجهيز والتحضير، مقدرة الأثر الاقتصادي لإجمالي القيمة المضافة قبل فعاليات إكسبو 2020 بنحو 37.7 مليار درهم، 68% منها في قطاع الإنشاءات، حيث سيكون القطاع الأكثر استفادة من الحدث، حيث توقعت الدراسة ذاتها أن يسهم إكسبو في توفير نحو 37.5 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، مما يتضمن 27.6 ألف وظيفة سنوية بدوام كامل في قطاع الإنشاءات والبناء.