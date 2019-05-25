تركيا.. هبوط مبيعات السيارات للنصف وإجراء لإنعاشها

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إن حكومته قد تمدد تخفيضات لضريبة الاستهلاك الخاصة على #السيارات عندما تنتهي بنهاية الشهر القادم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.

وقالت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق هذا الشهر، إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، مضيفة أن المبيعات انخفضت 48% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

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وفرضت #الحكومة_التركية تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض السيارات في نوفمبر/تشرين الثاني ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو/حزيران.

ومتحدثا إلى تجار وحرفيين أتراك على مائدة إفطار في اسطنبول، قال أردوغان إن تخفيضات #الضريبة قد يجري تمديدها. وأضاف قائلا "لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر القادم".