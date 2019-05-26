اتفاقية بين "الغاز والتصنيع" و"السعودي لأسطوانات الغاز"

أعلنت شركة #الغاز_ والتصنيع الأهلية توقيع اتفاقية مع المصنع السعودي لأسطوانات الغاز (شركة مساهمة سعودية مقفلة) – طرف ذو علاقة، لتصنيع وتوريد خزانات وأسطوانات الغاز لتأمين احتياجات عملاء الشركة، بقيمة 130.06 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول" أن هذه الاتفاقية تسري لمدة 3 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ توقيعها، وتنتهي بانتهاء مدتها أو انتهاء السقف المالي أيهما ينتهي أولاً، ويجوز للطرفين الاتفاق خطياً على تجديدها لمدة/ مدد مماثلة أو تمديدها لمدة يتفق عليها.

وأوضحت أن الأثر المالي لهذه الاتفاقية سيظهر على النتائج المالية للشركة خلال فترة الاتفاقية.

وتعد هذه الاتفاقية من ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية اشتملت على حق الطرف الأول (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) في المطالبة بتخفيض التكاليف متى ما قدم ما يثبت انخفاض مواد الخام بما يزيد أو يساوي ما نسبته 10% وكذلك حق الطرف الثاني (المصنع السعودي لأسطوانات الغاز) في المطالبة بالتعويض متى ما قدم ما يثبت ارتفاع مواد الخام بما قيمته 10%، وذلك أثناء سريان الاتفاقية، من خلال ملحق تابع لهذه الاتفاقية ويوقع من قبل الطرفين.

وأكدت أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للمصادقة عليها.